Павел Завальный: необходимо вернуться к бюджетной поддержке энергосбережения и повышения энергоэффективности

Фоторепортаж с выставки
27 апреля 2017, 15:43
Рубрика: Энергетика
Метки: КОМИТЕТ ГД РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Об этом председатель Комитета Государственной Думы по энергетике заявил, выступая на Президиуме Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Один из вопросов повестки мероприятия был посвящен нормативному обеспечению развития энергосбережения в России.
По мнению Завального, сегодня низкие цены на энергоресурсы в стране не стимулируют их экономию. Энергоемкость российской экономики значительно выше показателей развитых стран и Китая. Снижение этого показателя жизненно необходимо для поддержания глобальной конкурентоспособности страны.
«Для стимулирования энергосбережения нужны кнут и пряник. Кнут – это жесткая система штрафов за неэффективное использование энергоресурсов, как это было сделано в отношении утилизации ПНГ. Пряник - это экономическая мотивация, финансовая и налоговая государственная поддержка.
Сегодня мы видим значительное сокращение бюджетного финансирования проектов и мероприятий в данной сфере. Практически полностью отменено бюджетное финансирование Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», сокращены выделяемые субъектам Федерации на условиях софинансирования субсидии на реализацию проектов и мероприятий в области энергосбережения и энергоэффективности. Это вряд ли поможет достижению целевых уровней снижения энергоемкости валового внутреннего продукта. Необходимо по мере выправления экономической ситуации вернуться к бюджетной поддержке энергосбережения и повышения энергоэффективности», - заявил Павел Завальный.