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Отраслевые новости: Энергетика

Павел Завальный: необходимо вернуться к бюджетной поддержке энергосбережения и повышения энергоэффективности

Об этом председатель Комитета Государственной Думы по энергетике заявил, выступая на Президиуме Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Один из вопросов повестки мероприятия был посвящен нормативному обеспечению   развития энергосбережения в России.

По мнению Завального, сегодня низкие цены на энергоресурсы в стране не стимулируют их экономию. Энергоемкость российской экономики значительно выше показателей развитых стран и Китая. Снижение этого показателя жизненно необходимо для   поддержания  глобальной конкурентоспособности страны.

«Для стимулирования   энергосбережения нужны кнут и пряник. Кнут – это жесткая система штрафов за неэффективное использование энергоресурсов, как это было сделано в отношении утилизации ПНГ. Пряник - это  экономическая мотивация, финансовая и налоговая  государственная поддержка.

Сегодня мы видим значительное сокращение бюджетного финансирования проектов и мероприятий в данной сфере. Практически полностью отменено бюджетное финансирование Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»,  сокращены выделяемые субъектам Федерации на условиях софинансирования субсидии на реализацию проектов и мероприятий в области энергосбережения и энергоэффективности. Это вряд ли поможет достижению целевых уровней снижения энергоемкости валового внутреннего продукта. Необходимо по мере выправления экономической ситуации вернуться к бюджетной поддержке энергосбережения и повышения энергоэффективности», - заявил Павел Завальный.

Компания: Комитет Государственной Думы по энергетике
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