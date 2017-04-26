"Пермэнерго" использует новые технологии, направленные на повышение производственной безопасности и охрану труда

Фоторепортаж
27 апреля 2017, 10:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ОХРАНА ТРУДА
В настоящее время персонал оперативно-выездных бригад (ОВБ) активно оснащается мобильными видеорегистраторами.
Как сообщил в ходе обучающего семинара мастеров ОВБ заместитель главного инженера предприятия Алексей Голдырев, в 2016 году «Пермэнерго» приобрело и направило в производственные отделения для оснащения оперативно-выездных бригад 65 средств видеофиксации. Мобильный видеорегистратор представляет собой ударопрочную, влагозащищенную, компактную модульную «экшн»-камеру, оснащенную специальными креплениями для размещения на груди работающего.
Применение подобного современного оборудования позволяет осуществлять действенный контроль за оперативным персоналом при подготовке рабочих мест, производстве допуска бригад, проведении целевых инструктажей на рабочем месте, осуществлении оперативных переключений.
Видеонаблюдение, наряду с записью оперативных переговоров, - один из наиболее эффективных способов объективного контроля работы персонала ОВБ, - отметил Алексей Голдырев. - Мы можем увидеть, как работают бригады, какие ошибки допускаются. Разбор выявленных ошибок позволяет разрабатывать мероприятия, направленные на их недопущение в дальнейшем.
В 2017 году «Пермэнерго» планирует полностью решить задачу оснащения оперативного и оперативно-ремонтного персонала техническими устройствами видеофиксации. Для этого будет приобретено еще более 180 мобильных видеорегистраторов.