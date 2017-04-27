Рабочей группой по отбору национальных проектов в ТЭК одобрены три новых проекта в нефтегазовой сфере

В Минэнерго России под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака состоялось очередное заседание рабочей группы по отбору национальных проектов по внедрению инновационных технологий и современных материалов в энергетике. В мероприятии приняли участие председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, представители Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике, Минобрнауки России, Минпромторга России, Минэкономразвития России, ведущих компаний ТЭК, научного и экспертного сообщества.



Открывая заседание, Александр Новак отметил, что отбор национальных проектов осуществляется в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации планом мероприятий («дорожной картой») «Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях ТЭК» на период до 2018 года. На текущий момент уже ведется реализация семи таких проектов – четырех в электроэнергетике и трех в области нефтепереработки. Сегодня рабочей группой статус национальных присвоен еще трем проектам в нефтегазовой сфере.



Первый из одобренных проектов направлен на создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты. Его реализация позволит вовлечь в разработку более 760 млн т извлекаемых запасов углеводородов, приуроченных к баженовской свите на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, окажет синергетический эффект на расширение энергетической и хозяйственной инфраструктуры, а также на ввод новых объектов промышленного и гражданского строительства. Проект будет реализован консорциумом нефтегазовых компаний, производителей оборудования и научного сообщества.



В перспективе применение отечественного оборудования для разработки запасов баженовской свиты обеспечит технологическую независимость страны в области разведки и разработки нетрадиционных запасов нефти и газа.



В целях снижения зависимости от импорта сырья для нефтепереработки был одобрен проект создания отечественного производства присадок для добычи, переработки и транспортировки нефтепродуктов, дорожного строительства и цементной промышленности. Он предусматривает переход к производству как базовых, повышающих цетановое число присадок, так и улучшающих потребительские свойства моторного топлива. Благодаря реализации проекта, сокращение доли импортных закупок присадок должно составить 40-50%.



Для обеспечения производства в России экологически чистых сортов автобензинов одобрен проект по созданию технологии изомеризации С7-фракции. Его реализация на нефтеперерабатывающих заводах, где установлены и эксплуатируются установки гидрокрекинга, должна позволить не только увеличить объемы выработки высокооктанового автомобильного бензина экологического класса К5, но и снизить себестоимость производства автомобильных бензинов, повысить эффективность работы установок каталитического риформинга.



В завершение заседания Александр Новак напомнил собравшимся, что до 2018 года должно быть отобрано не менее 20 национальных проектов. «Помимо уже получивших статус национальных в нашем «портфеле» проектов для рассмотрения на этот год запланировано еще десять», – подчеркнул он. Для повышения эффективности работы глава ведомства призвал ООО «УК «РОСНАНО» совместно с членами проектного комитета при рабочей группе и рабочей группы, а также экспертами активизировать деятельность по отбору проектов, претендующих на статус национальных, проведению их предварительной экспертизы и обсуждений на открытых площадках до их вынесения на заседание рабочей группы.



Справочно: План мероприятий («дорожная карта») «Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса» на период до 2018 года, утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 № 1217-р.