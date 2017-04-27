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Отраслевые новости: Россия

"Роскосмос" анонсировал испытания инфраструктуры для контроля беспилотников

Роскосмос анонсировал испытания инфраструктуры для контроля беспилотников

27 апреля 2017, 17:03
Рубрика: Россия
Метки: БПЛА

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Испытания инфраструктуры для контроля беспилотников в России начнутся в 2017 году, сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".

"Практическая отработка новой федеральной системы контроля и управления трафиком малых беспилотных авиационных систем (БАС) на основе технологий ГЛОНАСС начнется в 2017 году. Об этом было объявлено сегодня на 11-м международном навигационном форуме "Навитех", который проходит в Москве с 25 по 28 апреля. Система создается на основе специальной наземной инфраструктуры, разработанной специалистами холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос")", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении корпорации, разработки специалистов РКС позволят организовать эффективное и безопасное массовое применение беспилотников в воздушном пространстве России.

"Новая наземная инфраструктура в режиме реального времени будет принимать, обрабатывать и распространять информацию о местоположении, маршруте и параметрах полета тысяч БАС над территорией России. Маршрут выстраивается автоматически по заявке оператора летательного аппарата", — отмечает корпорация, передает i-russia.ru.

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