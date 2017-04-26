S&P повысило долгосрочные кредитные рейтинги РусГидро до уровня суверенного рейтинга Российской Федерации

Фоторепортаж
27 апреля 2017, 10:26
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
24 апреля 2017 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг РусГидро по международной шкале до уровня суверенного рейтинга Российской Федерации («BB+» / прогноз «Позитивный»).
Сильные производственные результаты РусГидро и системное улучшение финансово-экономических показателей компании за 2016 год, а также высокий уровень государственной поддержки отмечены аналитиками агентства S&P и явились причиной для повышения долгосрочного кредитного рейтинга РусГидро. S&P Global Ratings ожидает сохранение финансово-экономических показателей РусГидро на устойчивом уровне.
Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинов отметил: «Основываясь на сильных производственных и финансовых результатах 2016 года, мы обязательно продолжим работу по повышению финансовой устойчивости, прозрачности и эффективности деятельности Группы РусГидро. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы и в дальнейшем подтвердить высокий уровень доверия к РусГидро как надежной государственной электроэнергетической компании».