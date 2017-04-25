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Отраслевые новости: Энергетика

Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в эксплуатацию подстанции 220 кВ Казинка в Липецкой области

Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в эксплуатацию подстанции 220 кВ Казинка в Липецкой области

27 апреля 2017, 16:47
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Липецкой и Тамбовской областей» (Липецкое РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для ввода в работу новой подстанции (ПС) 220 кВ Казинка в энергосистеме Липецкой области.

ПС 220 кВ Казинка станет одним из основных питающих центров на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» в Грязинском районе Липецкой области. На площадке новой подстанции установлено два силовых автотрансформатора 220 кВ мощностью по 250 МВА каждый. В рамках проекта также сооружены заходы ВЛ 220 кВ Липецкая – Металлургическая I, II цепь на ПС 220 кВ Казинка с образованием ВЛ 220 кВ Липецкая – Казинка I, II цепь и ВЛ 220 кВ Казинка – Металлургическая I, II цепь, проведено оснащение новых энергообъектов современными микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики.

В процессе строительства энергообъектов специалисты Липецкого РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, проверке выполнения технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу.

При подготовке к испытаниям и вводу новых энергообъектов в работу специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов, параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и автоматики, величин токов короткого замыкания с учетом ввода в работу новых электросетевых объектов. Проведены расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы, протестированы каналы связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерские центры Системного оператора.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов, позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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