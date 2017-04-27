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Отраслевые новости: Энергетика

"Т Плюс" присвоен статус единой теплоснабжающей организации Кстовского района

Т Плюс присвоен статус единой теплоснабжающей организации Кстовского района

27 апреля 2017, 15:19
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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ПАО «Т Плюс» получило статус единой теплоснабжающей организации на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области. Соответствующее постановление администрации района подписано 18 апреля 2017 года.

С 1 января 2017 года «Т Плюс» получила в концессию объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения города Кстово и Кстовского муниципального района. Концессионное соглашение заключено на срок 30 лет для реализации инвестиционных мероприятий по реконструкции и модернизации теплосетевого имущества. сумма инвестиций компании в теплосетевые активы города и района в течение срока действия договора составит 3,3 млрд. рублей.

Представленная «Т Плюс» инвестиционная программа предусматривает в первые пять лет действия концессии направить на реконструкцию теплосетевой инфраструктуры Кстовского района свыше 110 млн рублей. На территории района предполагается реконструировать 22 и закрыть три неэффективные котельные, построить современную блочно-модульную котельную в поселке Чернышиха. На это целевым образом будут использоваться средства от концессии.

«Наши действия в рамках концессии направлены на внедрение передовых технологий, повышение эффективности и надежности теплоснабжения и качества предоставляемых потребителям услуг. Получение статуса единой теплоснабжающей организации дает нам возможность провести необходимые мероприятия по оптимизации системы теплоснабжения на территории района», – отметил директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Александр Фролов.

Статус единой теплоснабжающей организации на территории города Кстово ПАО «Т Плюс» имеет с 1 января 2015 года.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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