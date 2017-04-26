 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В ООО "Башкирэнерго" снизилось количество аварийных отключений

В ООО Башкирэнерго снизилось количество аварийных отключений

27 апреля 2017, 11:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БАШКИРЭНЕРГО

Обсудить на форуме

127 просмотров

Количество аварийных отключений в ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») за год сократилось на 19,6%. Если в 2015 году во всех производственных отделениях произошло 8179 аварийных отключений, то в 2016 году этот показатель снизился до 6571.

По словам специалистов ООО «Башкирэнерго», снижение аварийности связано с комплексом мер, направленных на повышение надежности электроснабжения. Он включает в себя техническое перевооружение и реконструкцию энергообъектов, своевременную борьбу с гололедообразованием, противопаводковые действия, подготовку оборудования к грозовому сезону и многое другое.

- Для того, чтобы добиться положительных результатов по снижению аварийности, постоянно проводится обучение персонала. Полученные навыки и знания позволяют выполнить грамотную оценку технического состояния оборудования и в случае необходимости оперативно провести ремонтные работы, - рассказал начальник отдела технической инспекции АО «БЭСК» Ринат Усманов. - Также специалисты производственных отделений проводят постоянный анализ аварийности в сравнении с прошлыми годами, выявляют наиболее проблемные места и основные причины аварийных отключений. Разрабатываются мероприятия по повышению надежности, которые учитываются при планировании капитальных ремонтов, реконструкций и техперевооружений.        

Компания: ООО "Башкирэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!