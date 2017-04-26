В ООО "Башкирэнерго" снизилось количество аварийных отключений

Фоторепортаж
27 апреля 2017, 11:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БАШКИРЭНЕРГО
Количество аварийных отключений в ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») за год сократилось на 19,6%. Если в 2015 году во всех производственных отделениях произошло 8179 аварийных отключений, то в 2016 году этот показатель снизился до 6571.
По словам специалистов ООО «Башкирэнерго», снижение аварийности связано с комплексом мер, направленных на повышение надежности электроснабжения. Он включает в себя техническое перевооружение и реконструкцию энергообъектов, своевременную борьбу с гололедообразованием, противопаводковые действия, подготовку оборудования к грозовому сезону и многое другое.
- Для того, чтобы добиться положительных результатов по снижению аварийности, постоянно проводится обучение персонала. Полученные навыки и знания позволяют выполнить грамотную оценку технического состояния оборудования и в случае необходимости оперативно провести ремонтные работы, - рассказал начальник отдела технической инспекции АО «БЭСК» Ринат Усманов. - Также специалисты производственных отделений проводят постоянный анализ аварийности в сравнении с прошлыми годами, выявляют наиболее проблемные места и основные причины аварийных отключений. Разрабатываются мероприятия по повышению надежности, которые учитываются при планировании капитальных ремонтов, реконструкций и техперевооружений.