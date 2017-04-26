В республике Крым ввели мораторий на работы до проверки документации

В Крыму введен мораторий на капитальное строительство — по распоряжению главы республики Сергея Аксенова до 2018 года работы будут запрещены до проверки документов. Власти Крыма обещают, что проверки займут месяц, но ведомства, которые будут их проводить, узнали о моратории лишь после публикации документа. Ряд застройщиков уже столкнулись с трудностями и ждут коллапса в отрасли и судов из-за убытков. Банки уже начали приостанавливать кредитование проектов, а работу на крымских стройках могут потерять несколько тысяч строителей.



Глава Крыма Сергей Аксенов ввел до 1 января 2018 года мораторий на строительство и реконструкцию капитальных объектов (кроме бюджетного строительства) — работы запрещены до проверки документов Архитектурным градостроительным советом республики. Остановлена выдача разрешений на строительство и деклараций о начале выполнения работ и о готовности объекта. Запрет вводится в Алуште, Евпатории, Керчи, Судаке, Саки, Феодосии, Ялте, Симферополе и шести районах Крыма. Распоряжение главы Крыма появилось менее чем через месяц после критики его беспорядочной застройки президентом Владимиром Путиным. Вчера Сергей Аксенов ожидаемо объяснил свое решение: "Уровень хаотичной застройки без документации вышел за все допустимые пределы" — и пообещал, что мораторий будет снят в течение месяца.



Совет из представителей архитектурного сообщества и крымских министерств возглавила главный архитектор Крыма Анна Царева. Она заявила "Ъ", что застройщикам, не нарушающим закон, нечего опасаться — проверка будет произведена "в кратчайшие сроки". Если претензий не будет, работы на объектах возобновятся. Без дополнительных проверок госпожа Царева прогнозирует "огромные убытки для Крыма и РФ". В пресс-службе Минстроя Крыма "Ъ" сообщили, что распоряжение о моратории увидели лишь на официальном сайте и подробностей не знают.



Гендиректор ООО "Интерстрой" Евгений Кабанов сказал "Ъ": "Опасаться должны те, кто нарушает закон. У нас все объекты прошли согласования, проверкой больше, проверкой меньше — нам не страшно". По его мнению, проверка займет один-два месяца. Глава совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова полагает, что мораторий не окажет негативного влияния на рынок, если продлится месяц, а не до конца года.



"Непонятно, как это решение будет реализовано, но в любом случае оно создаст проблемы и приведет к коллапсу в отрасли",— заявил "Ъ" председатель Ассоциации застройщиков Крыма, соучредитель РСУ "Артек" в Гурзуфе и сопредседатель регионального отделения "Деловой России" Алексей Гринцевич. Его компания через три месяца должна была сдать в удаленном от моря квартале жилой комплекс, разрешение на строительство было выдано крымскими властями два года назад по законам РФ. Но вчера крымский банк РНКБ уведомил застройщика, что в связи с мораторием банк приостанавливает кредитование проекта на 200 млн руб. "У застройщиков нет другого выхода, чем взыскивать через суд возмещение ущерба, причиненного решением о моратории",— предупредил господин Гринцевич. Убытки понесут и поставщики, в результате бюджет недополучит налоги. В целом в Крыму будут уволены 3-5 тыс. строителей, из них 40-50% россияне, подчеркнул он. Еще один крымский инвестор заявил "Ъ", что "такие действия властей портят инвестклимат и порождают коррупцию".



Крымский общественник и юрист Александр Талипов считает, что распоряжение главы Крыма нарушает Конституцию — крымские власти, не способные решить проблему хаотичной застройки, запретили любое капстроительство. "Люди, которые получили участок под индивидуальное жилье и начали сейчас строить дом, вынуждены прекратить строительство. А проблему застройки побережья временные запреты не решат",— говорит он, настаивая: оценку действий крымской власти должна дать прокуратура, а компании будут судиться из-за убытков.



Заместитель главы Минэкономики Сергей Назаров заявил "Ъ", что действия властей "абсолютно разумны" и не оказывают негативного влияния на инвестклимат. В Минстрое России "Ъ" отмечают, что в принципе введение таких ограничений — это "прерогатива региональных властей". Однако процедуры в сфере жилищного строительства входят в закрытый перечень — "ввод новых процедур градостроительными советами является незаконным (хотя они могут быть рекомендательными) и, как правило, пресекается прокуратурой".



Источник: Коммерсант.

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