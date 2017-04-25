ЗиО-Подольск завершил наиболее сложную операцию мехобработки корпуса ледокольного реактора

Фоторепортаж с экспозиции
27 апреля 2017, 10:51
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
В ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершилась одна из наиболее сложных операций механической обработки первого корпуса реактора РУ «РИТМ-200» для УАЛ нового поколения «Сибирь». Выполнены технологические каналы, которые представляют собой глубокие отверстия диаметром 85 мм и глубиной 810 мм.
Для выполнения данных каналов применялась уникальная, разработанная специалистами ПАО «ЗиО-Подольск» технология сверления сверхглубоких отверстий с использованием специального перового сверла, оснащённого сменными картриджами с твёрдосплавными режущими пластинами и пилотной режущей частью из быстрорежущей стали.
Данный инструмент впервые был применён при изготовлении головной реакторной установки «РИТМ-200», что позволило сократить данную операцию мехобработки со 150 до 36 суток и соблюсти жёсткие требования графика исполнения ответственного заказа.
Процесс мехобработки на корпусе первого реактора для серийного ледокола «Сибирь» продолжается. На корпусе второго реактора также начался длительный этап механической обработки отверстий.
РУ «РИТМ-200» – принципиально новая реакторная установка для ледокольного флота. Она имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. За счёт этого она в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. В том числе, это обеспечивает улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости лёдопроходимости.
Срок службы реакторов - 40 лет, безопасность их работы обеспечивает защитная оболочка из стали, воды и бетона. В качестве ядерного топлива используется активная зона кассетного типа с низким обогащением урана-235. Перезагрузка ядерного топлива происходит один раз в семь лет.
В 2016 году с производственной площадки ЗиО-Подольска были отгружены и установлены на судне реакторные установки для головного ледокола нового поколения «Арктика».
Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания силовой установки «РИТМ-200» – от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает входящее в холдинг АО «ОКБМ Африкантов».