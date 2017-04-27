Малая гидроэнергетика – недорогой и естественный вид энергетики

Генеральный директор ООО «Инсэт» Яков Иосифович Бляшко в рамках конференции «Распределенная генерация. Современное состояние и перспективы развития» рассказал о возможностях малой гидроэнергетики как неотъемлемой части распределенной энергетики.



«На сегодняшний день существует колоссальное количество водотоков и энергетических водохранилищ, которые можно использовать для распределенной генерации, с помощью оборудования для малой гидроэнергетики», – убежден Яков Иосифович Бляшко.



«Малая гидроэнергетика – это экологически безопасный способ получения электрической энергии. Малая ГЭС проектируется без создания водохранилищ, они работают по воде, строятся по ирригационному типу, а значит, действительно, сохраняют природу».



Среди других источников малой гидроэнергетики: водосбросы, водохранилища, искусственные пруды, гидравлические системы. Водоводы с избыточным давлением на многих предприятиях – химических, горнодобывающих – также можно использовать для производства электрической энергии. «В России миллионы малых рек, и исторически так сложилось, что люди селятся возле рек. Реки были путями, по которым люди перемещались, поэтому естественным для них было использование речного гидроэнергетического потенциала», – отметил Яков Иосифович.



Экологическая чистота – один из основных принципов, по которым должна строиться распределенная генерация, считает эксперт. «Когда мы говорим о больших энергетических объектах: за ними существует контроль, за ними следят. Если речь идет о распределенной генерации, о неком объекте, который расположен на дальнем расстоянии, – контроля нет. Загрязнение природы идет в массовом порядке».



Яков Иосифович привел несколько примеров реализованных на неэнергетическом водохранилище компанией «ИНСЭТ», в том числе гидроэлектростанции в Мордовии и Южной Осетии, Талицкая ГЭС в Армении, мини ГЭС в Белоруссии. Среди новых разработанных проектов – ГЭС для сбросов Водоканала Подольска (110 кВт) и Барнаула (400 кВт). Ключ к успеху в этом направлении – использование оборудования российского производства (оборудование «ИНСЭТ» на 95% российское), сокращение доступа к рынку иностранных компаний с доступом к финансовым ресурсам.