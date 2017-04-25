"Самарские распределительные сети" обеспечат электроснабжение новой животноводческой базы в Борском районе

Фоторепортаж
27 апреля 2017, 17:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
Фps_rozhdestveno.jpgилиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» обеспечит технологическое присоединение к сетям строящейся производственно-технической базы животноводческого комплекса на территории Борского района Самарской области.
В результате подключения объекта заказчик получит 100 кВт необходимой мощности, что позволит обеспечить надежное электроснабжение нового предприятия по разведению молочного крупного рогатого скота и производству сырого молока. Технологическое присоединение нового объекта АПК будет выполнено к подстанции 110 кВ Борское. В рамках работ будет произведено строительство линии 10 кВ и установка новой трансформаторной подстанции 10 кВ мощностью 160 кВА, а также организован коммерческий учет потребляемой электрической энергии. Полностью завершить все работы планируется в текущем году.
Проект по созданию животноводческой базы в Борском районе Самарской области подразумевает создание фермы с численностью дойного стада в 2400 голов с вовлечением в сельскохозяйственный оборот более 22 тыс. га земли. По плану, ввод объекта в эксплуатацию должен увеличить производство сырого молока в Самарской области на 15%, удои предприятия составят более 7,5 тыс. кг в год. Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных направлений деятельности ПАО «МРСК Волги».
В регионах зоны деятельности компании созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей. На официальном сайте ПАО «МРСК Волги» (www.mrsk-volgi.ru) функционирует личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также подать заявку на подключение к электрическим сетям, рассчитать мощность и стоимость подключения можно на федеральном портале электросетевых услуг https://портал-тп.рф.