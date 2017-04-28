АО "Каббалкэнерго": мартовский показатель реализации электроэнергии на 12,2% превысил прошлогодний

Фоторепортаж с выставки
28 апреля 2017, 15:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Результаты энергосбытовой деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии в марте текущего года обсудили на заседании балансовой комиссии АО «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети»).
«Полномасштабное выполнение энергосбытовыми отделениями задач, поставленных на предыдущем заседании балансовой комиссии, позитивно отразилось на мартовских показателях деятельности Общества. Все двенадцать отделений выполнили план реализации электроэнергии более чем на сто процентов» - заметил управляющий директор АО «Каббалкэнерго» Аслан Докшукин, открывая заседание.
Он также подчеркнул, что, несмотря на трудности, в целом по Обществу реализация электроэнергии в марте составила 107,6%, что на 12,2% больше аналогичного периода прошлого года, а в числе структурных подразделений республиканского гарантпоставщика, «закрывшими» первый весенний месяц с наиболее высокими показателями, отметил Прохладненское (143,9%) и Чегемское (118,8%) энергосбытовые отделения.
Достаточно высокой планки достиг уровень реализации электроэнергии и в разрезе отдельных групп потребителей. Так, по итогам марта организации, финансируемые из местного, республиканского и федерального бюджетов, выполнили свои договорные обязательства на 123%, 163% и 154% соответственно. И даже предприятия ЖКХ на 27 процентных пунктов превысили свой прошлогодний показатель, исполнив мартовский план реализации на 83,8%.
«Такие результаты не могут не радовать. И нам всем необходимо сделать все возможное и даже невозможное, чтобы удержать эту планку на высоком уровне и обеспечить реализацию электроэнергии в апреле, как минимум, не менее 100%», - подытожил Аслан Докшукин.
После детального анализа деятельности компании начальникам структурных подразделений и отделов АО «Каббалкэнерго» были даны адресные протокольные поручения.