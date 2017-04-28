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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак принял участие в переговорах Президента России Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Александр Новак принял участие в переговорах Президента России Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ

28 апреля 2017, 15:21
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Стороны обсудили текущее состояние российско-японских взаимоотношений, рассмотрели итоги реализации договорённостей, достигнутых в ходе визита российской делегации в Японию в декабре прошлого года, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Особое внимание было уделено вопросам расширения взаимодействия в такой стратегической сфере, как энергетика. Россия является надёжным поставщиком углеводородов в Японию и обеспечивает порядка 8% потребностей внутреннего рынка этой страны в сжиженном природном газе. Кроме того, японские компании участвуют в разработке нефтегазовых месторождений «Сахалин-1», «Сахалин-2», в строительстве завода СПГ на полуострове Ямал.

В ходе переговоров обсуждались планы по совместному возведению газопровода «Сахалин – Хоккайдо», созданию морского энергомоста для поставок электричества из России в Японию, кооперации в области возобновляемых и альтернативных источников энергии. Реализация этих перспективных проектов поможет обеспечить японских потребителей дополнительными энергоресурсами кратчайшими маршрутами по доступным ценам.

Компания: Министерство энергетики РФ
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