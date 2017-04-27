Александр Новак провел встречу с Министром обороны, водных ресурсов и энергетики Пакистана Хаваджей Асифом

Фоторепортаж
28 апреля 2017, 10:13
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу c Министром обороны, водных ресурсов и энергетики Исламской Республики Пакистан Хаваджей Мухаммадом Асифом. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса.
По словам Александра Новака, взаимоотношения в области электроэнергетики, являются одним из приоритетных направлений российско-пакистанского взаимодействия. «Крупные российские компании заинтересованы во взаимовыгодной кооперации с пакистанскими партнерами. Российские экономоператоры готовы предложить услуги в области совместного строительства новых и модернизации имеющихся объектов генерации, а также осуществления поставок оборудования российского производства», - сообщил глава Минэнерго России.