 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Алюминиевая Ассоциация вносит изделия из алюминия в перечень высокотехнологичной продукции

Алюминиевая Ассоциация вносит изделия из алюминия в перечень высокотехнологичной продукции

28 апреля 2017, 09:04
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

Обсудить на форуме

113 просмотров

Новые алюминиевые продукты включены в перечень высокотехнологичной продукции, подготовленный с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики. Обновленный перечень закреплен соответствующим приказом Минпромторга России. Это было реализовано по предложению Алюминиевой Ассоциации в рамках выполнения «Плана мероприятий по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия на 2016-2017 годы», утвержденного Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Дополнение изделиями из алюминия перечня высокотехнологичной продукции позволяет их производителям рассчитывать на ряд льгот. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» позволяют возместить часть затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции. Также, в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции, действуют правила предоставления субсидии из федерального бюджета Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку.

В перечень высокотехнологичной продукции дополнительно вошли порошки и чешуйки алюминиевые; прутки и профили алюминиевые; металлоконструкции алюминиевые; резервуары, цистерны, бочки, барабаны, банки, баки и аналогичные алюминиевые емкости для любых веществ; скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия; изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия, в том числе посуда. С полным перечнем высокотехнологичной продукции можно ознакомиться по ссылке (http://minjust.consultant.ru/documents/34914).

Компания: Алюминиевая Ассоциация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!