Алюминиевая Ассоциация вносит изделия из алюминия в перечень высокотехнологичной продукции

Фоторепортаж с экспозиции
28 апреля 2017, 09:04
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ
Новые алюминиевые продукты включены в перечень высокотехнологичной продукции, подготовленный с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики. Обновленный перечень закреплен соответствующим приказом Минпромторга России. Это было реализовано по предложению Алюминиевой Ассоциации в рамках выполнения «Плана мероприятий по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия на 2016-2017 годы», утвержденного Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Дополнение изделиями из алюминия перечня высокотехнологичной продукции позволяет их производителям рассчитывать на ряд льгот. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» позволяют возместить часть затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции. Также, в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции, действуют правила предоставления субсидии из федерального бюджета Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку.
В перечень высокотехнологичной продукции дополнительно вошли порошки и чешуйки алюминиевые; прутки и профили алюминиевые; металлоконструкции алюминиевые; резервуары, цистерны, бочки, барабаны, банки, баки и аналогичные алюминиевые емкости для любых веществ; скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия; изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия, в том числе посуда. С полным перечнем высокотехнологичной продукции можно ознакомиться по ссылке (http://minjust.consultant.ru/documents/34914).