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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 100 нарушений было выявлено в ходе рейда МОЭСК по проверке электросчетчиков в Талдомском районе

Более 100 нарушений было выявлено в ходе рейда МОЭСК по проверке электросчетчиков в Талдомском районе

28 апреля 2017, 09:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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 Энергетики Московской объединенной электросетевой компании (входит в группу компаний «Россети») провели рейд по снятию показаний приборов учета граждан-потребителей на территории Талдомского муниципального района Московской области.

Энергетики побывали во всех населенных пунктах района, обошли почти 12 500 жилых домов. В результате было выявлено более 100 нарушений, составлены акты о безучетном потреблении электроэнергии более чем на 70 тыс. кВтч и акты о бездоговорном потреблении электроэнергии более чем на 50 тыс. кВтч общей стоимостью около 170 тыс. рублей. За день было снято почти 4 000 показаний расчетных приборов учета.

Для проверки приборов учета потребителей были привлечены 267 сотрудников из филиалов МОЭСК «Энергоучет» и «Северные электрические сети». Такой массовый рейд организуется МОЭСК в Московской области впервые. Место проведения выбрано не случайно. По итогам 2016 года именно в Талдомском районе выявлены самые высокие потери электрической энергии. Одна из причин этого – большая доля бытовых потребителей в структуре энергопотребления. На долю частных домовладений приходится почти 90% потребителей, часть из которых зачастую некорректно передает показания приборов учета или не передает вообще.

«Основная задача такого масштабного рейда – снятие показаний приборов учета потребителей и выявление безучетного и бездоговорного энергопотребления. Если результаты будут положительными, подобные рейды пройдут во всех районах Московской области с наибольшими потерями электрической энергии в сетях МОЭСК», - отметил начальник Северного управления филиала «Энергоучет» Валерий Сомов.

МОЭСК напоминает, что оплачивать счета за электроэнергию нужно своевременно. За задолженность более двух месяцев грозит отключение электроснабжения.

Передавать показания приборов учета электрической энергии в энергосбытовую компанию необходимо ежемесячно с 15 по 26 число каждого месяца.

Компания: ПАО "МОЭСК"

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