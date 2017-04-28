Энергетики МРСК Центра и Приволжья готовы к обеспечению бесперебойного электроснабжения в майские праздники

Для обеспечения надежной работы электрических сетей в выходные и праздничные дни в МРСК Центра и Приволжья, дочерней компании ПАО «Росстети», приняты дополнительные меры.



С 29 апреля по 2 мая и с 6 по 10 мая 2017 года в энергокомпании будет установлен особый контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. На все выходные и праздничные дни устанавливается круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа руководителей и технических специалистов МРСК Центра и Приволжья и филиалов, оперативно-выездных бригад, дежурных подстанций, непрерывно будут работать диспетчерские службы, проводиться мониторинг метеообстановки.



Для предотвращения отключения потребителей и прочих внештатных ситуаций в электросетевом комплексе предварительно была проведена проверка состояния всего оборудования, приняты дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей. Разработана четкая схема оповещения и вызова оперативного и ремонтного персонала в случае возникновения технологических нарушений, подготовлены бригадные автомашины, спецтехника, аварийный запас материалов и оборудования. На случай возникновения технологических нарушений энергетиками налажено взаимодействие с подразделениями ГО и ЧС, администрациями районов, гидрометеорологическими службами.



На период выходных и праздничных дней особое внимание также будет уделено усилению охраны объектов электросетевого комплекса МРСК Центра и Приволжья для защиты населения от получения электротравм. На сегодняшний день многие энергообъекты компании оснащены системами, фиксирующими проникновение посторонних лиц, защитными и преграждающими средствами и конструкциями, тревожными кнопками и постами физической охраны.



МРСК Центра и Приволжья в очередной раз напоминает потребителям о необходимости соблюдения осторожности и мер личной безопасности при нахождении в охранной зоне линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Категорически запрещается проводить социально значимые мероприятия, массовые гуляния, разводить костры, использовать пиротехнические изделия вблизи подстанций и в охранных зонах ЛЭП. Охранные зоны – это расстояния от крайних проводов по обе стороны линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров. Для кабельных линий – 1 метр по обе стороны линии.