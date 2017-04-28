Импортозамещению быть!

Фоторепортаж с выставки
28 апреля 2017, 17:09
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РМЭФ-2017
В рамках деловой программы Российского международного энергетического форума впервые обсудили стратегию и механизмы импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе России.
Выступая на круглом столе «Импортозамещение в ТЭК» Татьяна Ершова, главный советник генерального директора РЭА Минэнерго РФ, отметила, что вопрос импортозамещения в России стоит очень давно, просто в 2014 году с появлением санкций он получил широкое распространение. «Санкции послужили толчком, который был необходим нашим производителям. Мы решили стать не столько вровень с иностранными производителями, но и гораздо лучше их», – рассказывает спикер. Для того чтобы развивать научно-технический потенциал страны, правительство разработало специальную организационную структуру, включающую координационные советы по всем отраслям. «Например, для развития ТЭК были созданы специальные направление господдержки в области импортозамещения, – поясняет Татьяна Владимировна. – Сюда входит поддержка НИОКР и инжиниринговых центров, создание испытательных центров и, главное, появление единого информационного пространства импортозамещения в ТЭК».
Как отметила докладчик, такая автоматизированная система существует, ее главные задачи – обеспечить организации ТЭК оперативной, достоверной информацией об актуальных разработках и производстве продукции, донести до промышленных производителей информацию о нуждах топливно-энергетическом комплекса. Кроме того, с ее помощью можно осуществлять мониторинг реализации отраслевых мероприятий по импортозамещению, а также отслеживать реализацию программ по отечественному производству.
Доклад Ивана Тер-Матеосянца, исполнительного директора Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей, дополнил спич Татьяны Ерошовой. Иван Тигранович рассказал о практике применения нормативно-правовых актов правительства РФ в импортозамещении. В частности, он привел примеры критериев, определяющих отношение продуктов к отечественным аналогам.
Также о работе над импортозамещением рассказали: представитель группы компаний «Системы и технологии» Сергей Ледин, директор по информационным технологиям «Курортэнерго» Даниил Прокофьев, д.т.н., начальник Сервисного Инжиниринга СТГТ Ростислав Тетерук, начальник отдела МРСК Центра Сергей Новиков и другие. Круглый стол модерировала генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК, главный редактор журнала «ТЭК. Стратегии развития» Ирина Есипова.
28.04.2017 г. НИОКР для энергомашиностроения: надежды инноваций