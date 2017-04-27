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Отраслевые новости: Энергетика

Кабардино-Балкарский филиал РусГидро подвел итоги работы за I квартал 2017 г.

Кабардино-Балкарский филиал РусГидро подвел итоги работы за I квартал 2017 г.

28 апреля 2017, 10:41
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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Кабардино-Балкарский филиал РусГидро подвел производственные итоги за I квартал 2017 года. За этот период на гидроэлектростанциях филиала выработано 51,0 млн кВт·ч электроэнергии. Это превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 8,4%. Увеличение производства электроэнергии связано с вводом в декабре 2016 года Зарагижской ГЭС и благоприятным гидрологическим режимом на реках Баксан и Черек по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Программы ремонтов, комплексной модернизации за первые три месяца года в филиале выполнены на общую сумму 17,3 млн руб. Из них на ремонтные работы направлено 0,5 млн руб., на работы по техническому перевооружению и реконструкции оборудования – 16,8 млн руб. В соответствии с программой подготовки к паводковому сезону проведены ремонты основного и вспомогательного оборудования, кранового хозяйства. Завершен капитальный ремонт гидроагрегатов №1 Аушигерской ГЭС и №2 Мухольской ГЭС, средний ремонт трансформатора №1 Аушигерской ГЭС. На стадии завершения плановый капитальный ремонт гидроагрегата №1 Баксанской ГЭС.

В бюджеты всех уровней за 1 квартал текущего года филиал перечислил налогов на сумму 19,7 млн. руб. в том числе: в республиканский бюджет - 5,9 млн руб. Во внебюджетные фонды перечислено 8,8 млн руб.

Компания: ПАО "РусГидро"
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