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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Каббалкэнерго" обеспечивает рост технологических присоединений

Каббалкэнерго обеспечивает рост технологических присоединений

28 апреля 2017, 10:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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Выполняя обязательства по технологическому присоединению промышленных, коммерческих, жилых и социальных объектов, малого и среднего бизнеса, филиал МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») активно участвует в социально-экономическом развитии республики.

Энергокомпания наращивает темпы в подключении – специалисты отдела технологического присоединения отмечают положительную динамику увеличения числа заявок. В первом квартале поступило 360 заявок на технологическое присоединение к сетям на общую мощность 7,45 МВт, из которых 233 заявки на 1,05 МВт – от физических лиц. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество обратившихся заявителей выросло на 39.

За три месяца заключено 356 договоров на технологическое присоединение 7,2 МВт мощности энергопринимающих устройств объектов юридических и физических лиц, и это на 41 договор больше, чем в прошлом году. Среди договоренностей – обеспечение электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства в с. Кахун, комплекса жилых домов в г. Баксан и с. Атажукино, плодовых садов в селениях Заюково и Нартан, сельскохозяйственного производства в с.п. Ульяновское, подсобного хозяйства в с. Саратовское, тепличного комплекса и полей крупной агрофирмы вблизи станицы Котляревская и с. Морзох.

Среди наиболее значимых можно отметить соглашение на технологическое присоединение 640 кВт мощности насосной станции агрофирмы в Прохладненском районе, холодильных установок агропредприятия в с.п. Залукокоаже на 400 кВт, содействие энергоснабжающей организации Нальчика в присоединении к сетям находящегося в стадии строительства на выезде из города в сторону Пятигорска автовокзала, который «возьмет» 2 МВт мощности.

За вышеназванный период филиал «Каббалкэнерго» осуществил 319 технологических присоединений энергопринимающих устройств объектов к своим сетям на 6,8 МВт. При этом показатель фактически исполненных присоединений превысил прошлогодний на 78. Большая часть присоединений – 192 на 0,87 МВт пришлась на физических абонентов. Значительный объем мощности в 5,93 МВт получили 127 предприятий и организаций юридической формы собственности. Среди них можно выделить объекты придорожного сервиса на развязке с. Дыгулыбгей, производственную базу в г. Нальчик, насосную станцию на землях Чегема, деревообрабатывающее производство, крестьянско-фермерское хозяйство и дробилка в с. Кахун, комплекс по выращиванию семян в с.п. Псынадаха, цех в с. Каменномостское, консервный завод в Нарткале, мечеть в с. Терскол.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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