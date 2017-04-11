Коллектив Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" сердечно поздравляет с Праздником Весны и Труда!

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с выставки Связь-2017
28 апреля 2017, 16:24
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
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Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оптимизма, веры в собственные силы, служит стимулом дальнейшего развития, а, соответственно, и процветания.
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Компания: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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