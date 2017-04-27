Корпорация TPC Wire & Cable представляет сверхгибкий кабель типа Trex-Onics

Новое поколение кабелей для подключения кодирующего устройства серводвигателя разработала и выпустила на рынок корпорация TPC Wire & Cable Corp. (TPC). В то время как традиционные методы требуют применения трёх отдельных кабелей для подключения энкодера, один из которых предназначен для питания, а второй и третий для передачи сигнала и данных, особо гибкий кабель типа Trex-Onics, созданный корпорацией TPC Wire & Cable, объединяет эти функции в одном кабеле, который способен выдержать даже самые неблагоприятные условия эксплуатации.

Питающая жила для контроллера объединена с витыми парами, передающими данные и сигнал, в результате чего получен продукт, который значительно упрощает управление оборудованием, обеспечивает более простой монтаж и техническое обслуживание и может полностью заменить неисправный кабель для комплексного оборудования. Кабель Trex-Onics совместим с множественными интерфейсами для энкодеров, в том числе EnDat, HIPERFACE и Synchronous Serial Interface (SSI). В то время как компания TPC Wire & Cable обычно разрабатывает кабели в жёлтой цветовой гамме, кабель Trex-Onics представлен в зелёном цвете – Green RAL6018 – цветовой код, указывающий на обратную связь.

Этот кабель совместим с соединителями, выпускаемыми компанией TPC Wire & Cable, и поставляется в смонтированном виде, готовый к установке и способный выдерживать непрерывное изгибание, протягивание и неблагоприятные промышленные условия, связанные с работой многих серводвигателей. Многопроволочные медные жилы с цветовой маркировкой для упрощения идентификации обеспечивают повышенную гибкость и увеличенный срок службы при динамичной эксплуатации. Пары, используемые для передачи аналоговых и цифровых сигналов, защищены оплёткой и фольгой для обеспечения максимального сопротивления многократному изгибу и целостности сигнала. Прочная оплётка из лужёной медной проволоки служит экраном от электромагнитных и радиочастотных помех. Оболочка из специально разработанного термопластичного полиуретана служит надёжной первой линией защиты от истирания, многократных изгибов, воздействия нефти, масел и других неблагоприятных факторов, связанных с динамическими областями применения.

Кабели типа Trex-Onics повышенной гибкости обеспечивают потребителям преимущества везде, где присутствует автоматизация, включая автомобилестроение, пищевую промышленность, транспорт и обрабатывающую промышленность. Это рациональное кабельное решение упрощает работу, сокращает периоды простоя оборудования и минимизирует общие производственные расходы.