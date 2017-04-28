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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго обеспечило подключение многоквартирного дома для детей-сирот в Адыгее

Кубаньэнерго обеспечило подключение многоквартирного дома для детей-сирот в Адыгее

28 апреля 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Для подключения к энергоснабжению многоквартирного дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (входит в группу «Россети») выполнили реконструкцию трансформаторной подстанции и построили воздушную линию электропередачи в поселке Тульский Майкопского района Республики Адыгея. На реконструкцию и строительство направлено свыше 350 тысяч рублей.

 Установленное энергооборудование отвечает самым современным требованиям. Герметичная комплектная трансформаторная подстанция мощностью 630 КВА снабжена устройствами заземления, защиты от перенапряжения, релейной защитой, грозозащитой. Воздушная линия электропередачи протяженностью 130 м смонтирована с использованием самонесущего изолированного провода. Он исключает возможность коротких замыканий и обеспечивает высокую надежность и безопасность энергоснабжения.

В многоквартирном доме будет проживать порядка 30 жильцов. Это третий по счету дом, построенный специально для сирот в Майкопском районе.
– Мы построили трансформаторную подстанцию мощностью 250 КВА и воздушную линию электропередачи протяженностью 150 м для того, чтобы подключить к энергообеспечению многоквартирные дома, в которых в настоящее время проживает 42 семьи, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко. 

Многоквартирные дома построены в рамках республиканской программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет республиканского и частично федерального бюджетов.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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