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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" подготовилось к майским праздникам

Ленэнерго подготовилось к майским праздникам

28 апреля 2017, 17:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») проверило запас сил и средств накануне майских праздников и выходных. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут круглосуточно дежурить 99 оперативно-выездных бригад в составе 217 человек, подготовлено к работе 99 единиц спецтехники.

Проверено противопожарное состояние электроустановок, распределительных устройств, усилен контроль за эксплуатацией оборудования и выполнением аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Специалисты компании оценили работоспособность средств телемеханики и устройств для определения мест повреждений на высоковольтных линиях, а также систем резервного и аварийного питания.

Всего в «Ленэнерго» 225 дизель-генераторных установок для экстренного запитывания социально значимых объектов, из них 40 – мощностью свыше 30 кВА.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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