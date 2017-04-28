"Ленэнерго" подготовилось к майским праздникам

Фоторепортаж
28 апреля 2017, 17:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») проверило запас сил и средств накануне майских праздников и выходных. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут круглосуточно дежурить 99 оперативно-выездных бригад в составе 217 человек, подготовлено к работе 99 единиц спецтехники.
Проверено противопожарное состояние электроустановок, распределительных устройств, усилен контроль за эксплуатацией оборудования и выполнением аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Специалисты компании оценили работоспособность средств телемеханики и устройств для определения мест повреждений на высоковольтных линиях, а также систем резервного и аварийного питания.
Всего в «Ленэнерго» 225 дизель-генераторных установок для экстренного запитывания социально значимых объектов, из них 40 – мощностью свыше 30 кВА.