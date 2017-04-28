Марийские энергетики подвели итоги работы в сезон холодов

На встрече с журналистами заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Андрей Христолюбов отметил, что в минувший осенне-зимний период специалисты компании обеспечили устойчивую работу распределительного электросетевого комплекса республики.



В целом зима для марийских энергетиков прошла спокойно. Все это стало возможным благодаря успешно проведенному комплексу работ в канун ОЗП. За это время специалистами «Мариэнерго» было отремонтировано 8 ПС 110/35/10 кВ, 261 трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ, более 1300 километров линий электропередачи различного класса напряжения. С учетом больших площадей леса на территории Марий Эл, более 350 гектар просек линий электропередачи было расчищено и около 25 гектар просек расширено. Все работы выполнялись строго по графику с соблюдением необходимых технических и экологических норм.



Для успешного прохождения сезона холодов в филиале были проведены тренировки оперативного и ремонтного персонала по ведению работ в условиях низких температур наружного воздуха. Было отработано взаимодействие с подразделениями МЧС, районными и сельскими администрациями.



Тем не менее, марийским энергетикам приходилось приводить все силы и средства в повышенную готовность из-за неблагоприятных погодных условий. Последний пример – метель, прошедшая в конце апреля по центральной части Республики Марий Эл. Тогда в течение суток выпала месячная норма осадков в виде мокрого снега, порывы ветра достигали 20 м/с. Тем не менее слаженность действий и самоотверженность персонала ведущей электросетевой компании республики помогли сразу взять под контроль развитие ситуации. Ремонтные бригады оперативно отыскивали и устраняли неисправности на линиях. В результате электроснабжение в пострадавших районах было восстановлено в кратчайшие сроки.



Завершая встречу, руководители «Мариэнерго» подчеркнули, что сегодня уже началась подготовка к будущей зиме.



– Выходных в энергетике не бывает, – резюмировал заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Андрей Христолюбов. – Для каждой работы определён свой срок. Весна и лето – время масштабной ремонтной кампании.



В нынешнем году марийские энергетики запланировали ремонт 15 подстанций 35 и 110 кВ, более 400 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Одним из основных направлений работ останется расчистка и расширение просек линий электропередачи – практика показала высокую эффективность этой деятельности. Объем этих работ на текущий год составит около 400 гектар. Также специалисты «Мариэнерго» проведут ремонт около 1,5 тысяч километров линий электропередачи различного класса напряжения.



Предстоит масштабная работа по снижению потерь в сетях компании и повышению качества электроснабжения. В частности, в «Мариэнерго» накоплен богатый опыт по выявлению различных способов хищений электроэнергии. Кроме производственных задач в планах энергетиков дальнейшее обучение персонала – теоретическая и практическая подготовка специалистов разных уровней.