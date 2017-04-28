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Отраслевые новости: Россия

Минэнерго связало корректировку тарифов ФСК с энергомостом в Крым

Предложения Минэнерго по корректировке тарифов ФСК не касаются поставок электроэнергии в ЛНР, а связаны с энергомостом в Крым, сообщили RNS в пресс-службе Минэнерго. Ранее «Коммерсант» сообщал, что поставки электроэнергии из России в ЛНР запишут в потери ФСК.

«Действительно, в документе содержатся предложения Минэнерго России по внесению изменений в Договор присоединения к торговой системе оптового рынка, которые продиктованы изменением режимов работы энергосистемы», — отмечает Минэнерго.

С декабря 2015 года в связи с прекращением поставок электроэнергии из Украины обеспечение потребителей Крыма электронергией идет через энергомост.

«ФСК ЕЭС» осуществляет предэксплуатационное обслуживание объектов энергомоста Краснодарский край — полуостров Крым, который включает подстанции и воздушные линии классом напряжения 220 кВ и 500 кВ, кабельный переход через Керченский пролив 220 кВ, «а также покупку электрической энергии и мощности в целях компенсации в них потерь электрической энергии».

После завершения строительства и регистрации права собственности энергомост планируется передать «ФСК ЕЭС».

«В этой связи назрела необходимость внести корректировки в порядок расчета ставки тарифа. В частности, Минэнерго России выступило с предложением ввести коэффициент 1,1203», — отмечает министерство.

Тариф предусматривает при расчете стоимости электрической энергии и мощности применение коэффициента, который отражает соотношение потерь электрической энергии в электрических сетях ЕНЭС за предшествующие два года.

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