Минэнерго связало корректировку тарифов ФСК с энергомостом в Крым

Фоторепортаж
28 апреля 2017, 14:44
Рубрика: Россия
Метки: МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014, ТАРИФЫ, ФСК ЕЭС, ЭНЕРГОМОСТ-КРЫМ
Предложения Минэнерго по корректировке тарифов ФСК не касаются поставок электроэнергии в ЛНР, а связаны с энергомостом в Крым, сообщили RNS в пресс-службе Минэнерго. Ранее «Коммерсант» сообщал, что поставки электроэнергии из России в ЛНР запишут в потери ФСК.
«Действительно, в документе содержатся предложения Минэнерго России по внесению изменений в Договор присоединения к торговой системе оптового рынка, которые продиктованы изменением режимов работы энергосистемы», — отмечает Минэнерго.
С декабря 2015 года в связи с прекращением поставок электроэнергии из Украины обеспечение потребителей Крыма электронергией идет через энергомост.
«ФСК ЕЭС» осуществляет предэксплуатационное обслуживание объектов энергомоста Краснодарский край — полуостров Крым, который включает подстанции и воздушные линии классом напряжения 220 кВ и 500 кВ, кабельный переход через Керченский пролив 220 кВ, «а также покупку электрической энергии и мощности в целях компенсации в них потерь электрической энергии».
После завершения строительства и регистрации права собственности энергомост планируется передать «ФСК ЕЭС».
«В этой связи назрела необходимость внести корректировки в порядок расчета ставки тарифа. В частности, Минэнерго России выступило с предложением ввести коэффициент 1,1203», — отмечает министерство.
Тариф предусматривает при расчете стоимости электрической энергии и мощности применение коэффициента, который отражает соотношение потерь электрической энергии в электрических сетях ЕНЭС за предшествующие два года.