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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Новые факты энерговоровства среди потребителей выявили работники Комиэнерго

Новые факты энерговоровства среди потребителей выявили работники Комиэнерго

28 апреля 2017, 17:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОМИЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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На прошлой неделе несколько случаев хищений было выявлено среди местных жителей в поселках Вис и Малая Пера Сосногорского района и в г. Микунь Усть- Вымского района. Зафиксированы факты срыва пломб, повреждения и отсутствия счетчиков, проводки в обход приборов учета, а также самовольного подключения к источнику электроснабжения. Общая сумма похищенного составила более 150 тыс. рублей.
 
В отношении всех случаев составлены акты бездоговорного и безучетного электропотребления. Ряд граждан привлечены к установленной законом ответственности. По фактам хищений, выявленным в марте 2017 года возмещен ущерб в размере более 50 тыс. рублей.
 
Напомним, что рейды проводятся работниками Комиэнерго регулярно во всех городах и районах республики Коми. Только в 1 квартале 2017 года было проверено 8989 приборов учета электрической энергии у потребителей. Составлено актов безучетного и бездоговорного потребления в объеме 1345 тыс. кВтч.
 
Энергетики напоминают, ворованная электроэнергия стоит в разы дороже. При выявлении факта воровства, сумма «похищенного» рассчитывается не по показаниям прибора учета, а, согласно действующему законодательству, как произведение максимального возможного потребления по площади сечения вводного кабеля на количества дней потребления с даты последней проверки. А это в десятки раз больше фактического потребления.
 
От незаконных действий «экономных» потребителей зачастую страдают соседи. Качество электроснабжения в их домах падает, возникают перебои в электроснабжении.
 
О фактах энерговоровства и подозрениях можно сообщить в филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по телефону доверия 8-800-250-17-00 (звонок бесплатный, конфиденциальность гарантируется).

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
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