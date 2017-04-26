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Операторы обсуждают новые технологии связи

Операторы обсуждают новые технологии связи

28 апреля 2017, 09:23
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: СВЯЗЬ-2017

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В рамках деловой программы выставки «Связь-2017» впервые состоялась Международная конференция «TeleMultiMedia Forum 2017: настоящее и будущее медиапотребления в России и мире». Ее организовало издательство «Телеспутник» при поддержке АО «Экспоцентр».

Модератор конференции, главный редактор журнала «Теле-Спутник» Александр Калигин выразил надежду, что конференция станет ежегодной. «Медиапотребление претерпевает период глобальной трансформации, – сказал он. – Новые технологии разрабатываются по требованию пользователей. Поэтому мы хотим поговорить о том, что же будет с телесмотрением в ближайшее время. Как оно трансформируется? Что будет с традиционными телевещателями? Куда движется рынок и к чему нам быть готовыми?».

Также сегодня открылась 21-я весенняя конференция, организованная клубом операторов Москвы КлубКОМ.рф и АО «Экспоцентр». Первая часть конференции проходит в павильоне «Экспоцентра», а вторая традиционно организована на борту теплохода. Конференция Клуб-КОМ является частью программы выставки «Связь-2017», на которую приезжают операторы связи из всех регионов РФ.

Тема конференции этого года – «Новые цифровые технологии – как они меняют жизнь сегодня». Эксперты ИКТ из крупных банков с одной стороны и лидеры операторского рынка с другой активно дискутировали об изменении бизнес-практик с использованием современных цифровых технологий и о цифровом вооружении современника.

Клуб операторов собрал в «Экспоцентре» руководителей и владельцев независимых операторов фиксированной связи и контент-провайдеров, а также широкий круг IT-специалистов, связанных с отраслью ИКТ.

Компания: Связь
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