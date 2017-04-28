ПАО "ФСК ЕЭС" отчиталось за 2016 год

20 апреля ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» провела общественные слушания по отчету по итогам года. Такие слушания проводятся ежегодно и на них приглашаются Заинтересованные стороны различных категорий, включая акционеров, представителей СМИ, экспертов электротехнической, энергетической и других отраслей, представителей ведущих игроков рынка и т. п. В этом году в слушаниях принимал активное участие участие и генеральный директор медиахолдинга «РусКабель»— единственный, кто представлял на них кабельный сектор промышленности.В ходе слушаний были обозначены цели текущего отчета: с ними собравшихся ознакомил временно исполняющий обязанности начальника Департамента внешних коммуникаций и взаимодействия с органами власти ПАО «ФСК ЕЭС». Он обозначил следующие цели: формирование образа ПАО «ФСК ЕЭС» как эффективной, развивающейся инфраструктурной компании российской электроэнергетической отрасли; оформление и структурирование публичных сведений о результатах, целях и подходах в управлении корпоративной социальной ответственностью и устойчивым развитием ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с международными стандартами отчетности (GRI G4); подготовка публичной̆ отчетности Компании с учетом интересов заинтересованных сторон. Он также обозначил создание возможностей для роста экономики приоритетной темой отчета за 2016 год, рассказал о структуре отчета и ознакомил собравшихся с учетом запросов заинтересованных сторон.Заместитель председателя правленияв своем докладе рассказала о системе управления персоналом и о социальных проектах ПАО «ФСК ЕЭС», перечислила мероприятия по повышению производительности труда, отметив, что по данному показателю в 2016 году удалось достичь роста на 12%. Она также затронула вопросы молодежной политики и обозначила планы в области развития и управления персоналом на 2017 год., заместитель главного инженера, ознакомил собравшихся с природоохранной деятельности предприятия в 2016 году и с системой ее управления и перечислил реализованные мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности природоохранные мероприятия. Согласно его докладу, общие затраты и инвестиции ПАО «ФСК ЕЭС» на выполнение природоохранных мероприятий в 2016 году составили 193,98 млн. руб. В результате проведенных мероприятий произошло снижение объема водопотребления на 13,3%, снижение объема валового сброса загрязняющих веществ в водные объекты на 15,4%, объем водоотведения снизился на 29,3%, а объема отходов, переданных для захоронения и размещения в окружающей̆ среде, — на 5,7%.В подробностях на особенностях программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» остановился, назвав ее приоритетными направлениями цифровое проектирование, научные исследования и опытно-конструкторские работы, приобретение нематериальных активов и др.За докладами последовали выступления заинтересованных сторон, каждой из которых была предоставлена возможность задать интересующие вопросы и участвовать в активном обсуждении темы встречи.