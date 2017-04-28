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ПАО "ФСК ЕЭС" отчиталось за 2016 год

ПАО ФСК ЕЭС отчиталось за 2016 год

28 апреля 2017, 22:26
Рубрика: Новости портала
Метки: ФСК ЕЭС, СЛУШАНИЯ

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ФСК ЕЭС, слушания

ФСК ЕЭС, слушания

ФСК ЕЭС, слушания

20 апреля ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» провела общественные слушания по отчету по итогам года. Такие слушания проводятся ежегодно и на них приглашаются Заинтересованные стороны различных категорий, включая акционеров, представителей СМИ, экспертов электротехнической, энергетической и других отраслей, представителей ведущих игроков рынка и т. п. В этом году в слушаниях принимал активное участие участие и генеральный директор медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев — единственный, кто представлял на них кабельный сектор промышленности.

В ходе слушаний были обозначены цели текущего отчета: с ними собравшихся ознакомил временно исполняющий обязанности начальника Департамента внешних коммуникаций и взаимодействия с органами власти ПАО «ФСК ЕЭС» Георгий Решетников. Он обозначил следующие цели: формирование образа ПАО «ФСК ЕЭС» как эффективной, развивающейся инфраструктурной компании российской электроэнергетической отрасли; оформление и структурирование публичных сведений о результатах, целях и подходах в управлении корпоративной социальной ответственностью и устойчивым развитием ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с международными стандартами отчетности (GRI G4); подготовка публичной̆ отчетности Компании с учетом интересов заинтересованных сторон. Он также обозначил создание возможностей для роста экономики приоритетной темой отчета за 2016 год, рассказал о структуре отчета и ознакомил собравшихся с учетом запросов заинтересованных сторон.

Заместитель председателя правления Наталья Ожегина в своем докладе рассказала о системе управления персоналом и о социальных проектах ПАО «ФСК ЕЭС», перечислила мероприятия по повышению производительности труда, отметив, что по данному показателю в 2016 году удалось достичь роста на 12%. Она также затронула вопросы молодежной политики и обозначила планы в области развития и управления персоналом на 2017 год.

Андрей Кольцов, заместитель главного инженера, ознакомил собравшихся с природоохранной деятельности предприятия в 2016 году и с системой ее управления и перечислил реализованные мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности природоохранные мероприятия. Согласно его докладу, общие затраты и инвестиции ПАО «ФСК ЕЭС» на выполнение природоохранных мероприятий в 2016 году составили 193,98 млн. руб. В результате проведенных мероприятий произошло снижение объема водопотребления на 13,3%, снижение объема валового сброса загрязняющих веществ в водные объекты на 15,4%, объем водоотведения снизился на 29,3%, а объема отходов, переданных для захоронения и размещения в окружающей̆ среде, — на 5,7%.

В подробностях на особенностях программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» остановился Игорь Архипов, назвав ее приоритетными направлениями цифровое проектирование, научные исследования и опытно-конструкторские работы, приобретение нематериальных активов и др.

За докладами последовали выступления заинтересованных сторон, каждой из которых была предоставлена возможность задать интересующие вопросы и участвовать в активном обсуждении темы встречи.

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