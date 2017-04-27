"Ростелеком" проводит оптику в пригороды Владикавказа

Фоторепортаж с выставки
28 апреля 2017, 16:07
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» начал работы по строительству сети GPON в поселке Заводской в Северной Осетии. Это пригород столицы республики, в котором проживает более 16,5 тысяч человек преимущественно в частных домовладениях. Протяженность волоконно-оптической линии связи составит 20 км. Работы проводятся в рамках проекта «Мастер производства», в котором участвуют лучшие специалисты «Ростелекома» со всего Юга России и Северного Кавказа.
Евгений Гальцев, Директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком» продолжает развиваться и инвестировать в строительство волоконно-оптических линий связи не только в многоэтажном, но и в частном секторе республики. Созданная телекоммуникационная инфраструктура делает проживание в таких населенных пунктах более комфортным, а условия жизни – приближенными к большим городам. Для населенных пунктов с преобладанием частных построек оптические технологии – наиболее оптимальное решение, способное обеспечить надежность и качество услуг, а в дальнейшем — быстро адаптироваться под возрастающие потребности абонентов».
В конце прошлого и в начале нынешнего года «Ростелеком» обеспечил связью с использованием технологии GPON более 1000 частных домовладений в райцентрах Ардон и Моздок. К услугам телеком-оператора уже подключились более 300 абонентов. Оптика проводится непосредственно в дом. Это дает преимущество в скорости интернета по сравнению с другими технологиями, где оптика доходит только до дома, а внутри здания до квартир прокладывается обычный кабель.
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