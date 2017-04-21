Сборная России выступит на чемпионате мира в Абу-Даби по всем компетенциям

Национальная сборная WorldSkills Russia вступит в борьбу за медали на чемпионате мира в Абу-Даби по 52 компетенциям. В октябре этого года свое мастерство продемонстрируют 57 отечественных конкурсантов. Они будут соревноваться в шести блоках профессий: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.



«Россия впервые выступит на мировом чемпионате WorldSkills Competition во всех основных компетенциях. Ни одна другая страна не отправляет сборную на соревнования в Абу-Даби в полном составе. Чтобы выбиться в лидеры медального зачета, большинство наших конкурентов делают упор на сверхинтенсивную подготовку чемпионов по пяти-шести профессиям. Мы же стремимся к высоким показателям по всем специальностям», – отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.



Уже определены три презентационные компетенции, по которым выступят российские участники: 3D-моделирование для компьютерных игр, акватроника и экспедирование грузов. Победителям таких соревнований присуждают награды, но их результаты не учитываются в общем медальном зачете.



Имена участников, которым предстоит защищать честь российского флага на мировом первенстве, будут определены по итогам соревнований среди членов расширенного состава национальной сборной. Наша команда окончательно сформируется до начала сборов, которые традиционно проходят на базе Всероссийского детского центра «Смена». В 2017 году они состоятся с 13 по 16 июля.



Напомним, 44-ый чемпионат мира WorldSkills Competition пройдет с 14 по 19 октября в Абу-Даби. В борьбу за медали вступят более 1300 молодых специалистов из 76 стран-участниц международного движения. Национальная сборная WorldSkills Russia в третий раз представит свою страну на мировом чемпионате: впервые Россия выступила на первенстве в 2013 году в Лейпциге, а во второй раз – в бразильском Сан-Паулу, откуда привезла шесть медалей за профессионализм.