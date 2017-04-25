Сверхмощные светильники "Росэлектроники" будут протестированы нефтяниками

Фоторепортаж
28 апреля 2017, 09:47
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, СВЕТОТЕХНИКА
Уличные светильники мощностью 500 Вт, разработанные Объединенным холдингом «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, пройдут эксплуатационные испытания на площадках томской компании «Газпромнефть-Восток». Приборы предназначены для освещения специальных и крупных площадей, таких как складские помещения, самолетные ангары, судовые верфи, сборочные самолетостроительные помещения и другие территории с высотой потолков выше 20 метров. Ожидается, что испытания завершатся в августе.
Световой поток изделия «Росэлектроники» составляет 55 тыс. Лм. Для сравнения: световой поток лампы накаливания мощностью 100 Вт достигает 1200 Лм. Корпус светильника получается методом экструзии, путем продавливания вязкого материала через формующее отверстие. Оригинальная форма предотвращает налипание снега, оседание пыли, что обеспечивает стабильный коэффициент теплопередачи.
Светильники разработаны НИИ полупроводниковых приборов, входящим в холдинг «Росэлектроника», на основе ранее созданной серии осветительного оборудования SLED STREET с диапазонами мощности 40–150 Вт и световым потоком 4–15 тыс. Лм. Единый для всей серии корпус демонстрирует уникальное соотношение светового потока и массогабаритных показателей.
В изделиях различной мощности в рамках серии SLED STREET световой поток формируется различными способами. Так, в светильниках мощностью 40–100 Вт задействованы отражатели из многослойного алюминия, аналогичного материалам, используемым в современных автомобилях при формировании головного света. При этом коэффициент отражения – 98,5%. Конструкция светового модуля светильников позволяет обеспечить равномерное освещение при расположении опор освещения с интервалом более 30 метров.
Световой поток светильников большей мощности – 150 Вт и 500 Вт с широкой диаграммой – формируется за счет применения в качестве излучателей светодиодов с направленной диаграммой. При этом разработана модель устройства 500 Вт с узкой 40° диаграммой, формируемой с помощью отражателей.