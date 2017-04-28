Центробанк снизил ключевую ставку до 9,25% годовых

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 9,25% годовых. "Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах", — говорится в сообщении регулятора.



Центробанк этим решением отреагировал на продолжающееся замедление инфляции и сохранение крепкого курса рубля, отметил министр экономического развития Максим Орешкин. Смягчения регулятором денежно-кредитной политики ожидали все опрошенные РИА Новости аналитики. Большинство высказывалось за то, что ЦБ изберет более плавную траекторию и снизит ставку на 0,25 процентного пункта, но при этом смягчит риторику.



В марте ЦБ впервые в текущем году понизил ставку на четверть процентного пункта, до 9,75% годовых. В 2016 году Банк России снижал ее дважды — в июне и сентябре, оба раза на 0,5 процентного пункта.



Ключевая ставка — это показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. От ее размера зависит, на каких условиях можно брать займы или размещать деньги в банках: чем выше ставка, тем дороже кредиты. Кроме того, ключевая ставка влияет на уровень инфляции и объем средств в обращении. Ее понижение говорит о том, что регулятор нацелен не на сдерживание инфляции, а на увеличение объемов кредитования и рост экономики.



Источник: РИА Новости.

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