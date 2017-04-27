"Т Плюс" повышает надежность функционирования объектов в отопительный сезон

В большинстве регионов присутствия Группы «Т Плюс» в мае завершится отопительный сезон 2016-2017 годов. Объекты компании обеспечили надежное тепло- и энергоснабжение потребителей: не зафиксировано случаев ограничения электроснабжения, время устранения аварий на тепловых сетях не превышало нормативное. Несмотря на аномально низкие температуры воздуха в начале января, при пиковой тепловой нагрузке в отношении объектов генерации «Т Плюс» не вводились ограничения по потреблению газа.



Удельные показатели аварийности на генерирующем оборудовании «Т Плюс» находятся на среднем уровне среди других генерирующих компаний России. Количество аварийных отключений оборудования на ТЭЦ (без учета проектов ДПМ) по итогам 2016 года снизилось на 17% по сравнению с 2012 годом. Количество аварийных остановов турбин в 2016 году сократилось на 11% по отношению к 2015 году, отключений электротехнического оборудования – на 5%.



На фоне прироста теплосетевых активов (в том числе, из-за консолидации теплосетей в Екатеринбурге в рамках СП) в 2016 году снизились объемы подпитки закрытых систем теплоснабжения на 1% по отношению к 2015 году, что означает сокращение непроизводственных потерь теплоносителя. В частности, в отопительный период заметно уменьшилась подпитка в Саранске – на 11%, в Ижевске – на 8%, во Владимире – на 7%, по Филиалу Коми - на 4%.



С 2017 года компания планирует повысить качество диагностики тепловых сетей на прочность и плотность при проведении летних температурных и гидравлических испытаний. В рамках скорректированной инвестпрограммы утверждены дополнительные мероприятия по обеспечению техсостояния теплосетей в городах с повышенным риском прохождения ОЗП.



В Воркутинском энергоузле, включенном в перечень районов с высокими рисками нарушений энергоснабжения, удвоенная инвестпрограмма в 2016 году доказала свою эффективность. Число отказов генерирующего оборудования Воркутинской ТЭЦ-2 во второй половине 2016 года стабильно снижалось, а в феврале и в марте 2017 года оборудование станции отработало без аварийных остановов.



Для разворота Воркутинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с «нуля» на территории ТЭЦ-1 установлены дизель-генераторы в качестве автономных источников электроснабжения. На май 2017 года совместно с АО «СО ЕЭС» запланировано проведение испытаний по запуску станции после полной остановки. В 2017 году объем средств, направленных на мероприятия по обеспечению технического состояния оборудования ООО «ВТЭЦ» по программам ремонтов и технического перевооружения составит 785 млн рублей, что почти в полтора раза больше, чем в 2016 году.