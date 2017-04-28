В ФСК ЕЭС состоялись Межрегиональных соревнования профессионального мастерства механиков и водителей

Фоторепортаж с экспозиции
28 апреля 2017, 17:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ВОЛГИ
С 24 по 27 апреля в Нижнем Новгороде состоялись Межрегиональные соревнования профессионального мастерства механиков и водителей ФСК ЕЭС. Участие в состязаниях приняли команды со всех регионов страны.
Участники демонстрировали знания правил дорожного движения, действующих правил и инструкций, навыки автомобильного вождения в категориях В, С, D, Е, умение действовать в аварийных ситуаций и при оказании первой медицинской помощи «пострадавшему».
Первое место завоевала команда МЭС Волги с результатом 41 балл. Второе место с разницей в 5 баллов заняла команда МЭС Северо-Запада. Третье место завоевала команда МЭС Урала, набравшая по итогам соревнований 47 баллов, и уступивших серебряным призерам лишь 1 балл. Кроме того, итоги были подведены и в индивидуальных номинациях соревнований.
Целью подобных соревнований является повышение уровня водительского мастерства. Это один из инструментов профессионального роста сотрудников ФСК ЕЭС, а итоги соревнований – не только оценка профессионализма и компетенций, но и своеобразный ориентир работников компании для дальнейшего движения и развития.