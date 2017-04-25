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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В МРСК Сибири обсудили стратегию роста

В МРСК Сибири обсудили стратегию роста

28 апреля 2017, 09:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ

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26 апреля в Красноярске и.о. генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в Группу компаний ПАО «Россети») Виталий Иванов провел совещание, на котором обсуждались итоги финансово-хозяйственной деятельности компании в 1 квартале 2017 года и прогнозы на ближайшие три месяца.

В совещании принимали участие директора всех филиалов и дочерних зависимых обществ ПАО «МРСК Сибири», а также заместители и советники генерального директора по всем направлениям деятельности компании.

Участники совещания проанализировали фактическое исполнение основных производственных показателей, итоги прохождения осенне-зимнего периода 2016 – 2017 гг. и ряд других вопросов, касающихся производственной деятельности, а также обсудили единую стратегию действий, которая позволит компании работать наиболее эффективно и продолжать динамичное развитие.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"
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