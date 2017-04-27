В МРСК Волги прошло селекторное совещание, посвященное Всемирному дню охраны труда

Фоторепортаж
28 апреля 2017, 14:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ, ОХРАНА ТРУДА
28 апреля 2017 года в рамках объявленного Международной организацией труда (МОТ) ежегодного было проведено селекторное совещание с производственными отделениями филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС».
В совещании под председательством и.о. заместителя генерального директора - главного инженера Алексея Софинского принял участие представитель Государственной инспекции труда в Саратовской области (по охране труда) – Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Саратовской области (по охране труда) Анатолий Вахлюев с докладом по темам: «Основные нарушения в области требований ОТ в организациях и предприятиях Саратовской области. Анализ причин травматизма на предприятиях Саратовской области за 2016 год», в ходе которого были разъяснены некоторые вопросы современного подхода к организации взаимодействия Государственной инспекции труда, работодателя и работников.
Заместитель главного инженера – начальник Департамента производственной безопасности и производственного контроля Алексей Глубокий отметил, что использование всех доступных мотивационных рычагов управления производственным процессом от вознаграждения работника, не допускающего нарушений требований охраны труда, до увольнения злостного нарушителя тех же правил, позволит сформировать на рабочем месте здоровую обстановку и сохранить ценные производственные кадры.
Вместе с тем, в ходе совещания обсуждались вопросы организации безопасной работы и соблюдения требований охраны труда на рабочих местах, были заслушаны доклады сотрудников производственных отделений о состоянии дел по охране труда, ходе выполнения производственных заданий и процессе внедрения инновационных решений в области организации контроля на рабочих местах.
Итогом совещания стало принятое общее мнение участников: реализация разносторонних мотивационных решений, направленных на формирование у работников понимания необходимости и выгодности исполнения мер безопасности на рабочем месте, является наиболее приоритетным направлением деятельности работодателя в сфере охраны труда наряду с обеспечением всех работников необходимой спецодеждой, средствами защиты и созданием безопасных условий труда.