В "Удмуртэнерго" подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.

27 апреля 2017 года в филиале «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» состоялась пресс-конференция заместителя генерального директора – директора филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Андрея Малышева об итогах прохождения электросетевым комплексом Удмуртской Республики осенне-зимнего периода (ОЗП) 2016-2017 гг.



Подводя итоги прохождения ОЗП на территории Удмуртской Республики, заместитель генерального директора – директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев отметил, что основным критерием успешности прохождения ОЗП является надежное электроснабжение потребителей: «Несмотря на аномальные погодные явления, нам удалось избежать масштабных аварий на территории региона. Локальные технологические нарушения в работе электросетевого комплекса оперативно ликвидировались. Это свидетельствует о качестве нашей подготовки к зиме и высоком уровне готовности к нештатным ситуациям».



Общее количество технологических нарушений в сетях «Удмуртэнерго» в период ОЗП 2016-2017 составило 573. Средняя продолжительность перерывов в электроснабжении составила 3,24 часа.



Для проведения аварийно-восстановительных работ в филиале «Удмуртэнерго» сформировано 55 бригад в составе 288 человек и 98 ед. спецтехники, в том числе 7 мобильных бригад (40 человек и 14 ед. специальной высокопроходимой техники) для выдвижения на расстояние до 1000 км. Эти бригады принимали участие в ликвидации последствий аномальных погодных явлений не только в Удмуртии, но и на территории других регионов. Кроме того, в распоряжении филиала «Удмуртэнерго» 97 резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 2,6 МВт, которые используются для электроснабжения социальных объектов во время проведения восстановительных работ.



В ходе подготовки к ОЗП в 2016 году филиалом «Удмуртэнерго» в полном объеме были выполнены все запланированные мероприятия производственной программы - комплексный ремонт 25 подстанций 35-220 кВ; капитальный ремонт более 4 тысяч км линий электропередачи 0,4-110 кВ, а также 570 трансформаторных пунктов 6-10/0,4кВ.



Повышенное внимание энергетики продолжали уделять программе расчистки и расширения просек линий электропередачи. В 2016 году работы по расширению и расчистке просек были выполнены на 805 гектарах. В 2016 году на сетях Удмуртэнерго было заменено 91 км неизолированного провода на ВЛ 6-10 кВ, проходящих по лесам, на самонесущий изолированный провод (СИП-3).



В настоящее время филиал «Удмуртэнерго» уже приступил к активной подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017гг.



- Уверенность в успешном прохождении будущего осенне-зимнего периода закладывается нашими действиями сегодня, сейчас, - подчеркнул Андрей Малышев. – Своевременно проведенные работы позволяют повысить надежность энергоснабжения потребителей Удмуртской Республики, добиться снижения потерь электроэнергии, обеспечить возможность развития всех отраслей экономики Удмуртской Республики.