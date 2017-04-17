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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В ульяновском филиале ПАО "МРСК Волги" определили лучшую бригаду мастеров по учету электроэнергии

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Ульяновские распределительные сети» подведены итоги соревнований профессионального мастерства среди бригад групп баланса и учета электроэнергии районов электрических сетей. По результатам всех испытаний победителем признана бригада Ульяновского РЭС Ульяновского производственного отделения (УПО). ПО сумме баллов второе место заняла бригада Павловского РЭС (Южное ПО), третье – Барышского РЭС (Барышское ПО) и четвертое – Чердаклинского РЭС (Димитровградского ПО).

Командам необходимо было пройти пять этапов, непосредственно связанных с их ежедневной профессиональной деятельностью. В их числе: обследование измерительных комплексов, выявление хищений электроэнергии у потребителей бытового сектора и юридических лиц; настройка, выявление и устранение дефектов работоспособности системы учета, а также рассмотрение актов обследования. Отдельное внимание уделено знаниям правил охраны труда и производственной безопасности. На одном из этапов сотрудники должны были продемонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшему от удара электрическим током. Судейская бригада также оценивала знания действующих правил и инструкций, оснащенность бригад спецодеждой, защитными средствами, всеми необходимыми инструментами и приспособлениями, скорость и качество выполнения заданий, точность алгоритмов действий.

Соревнования профессионального мастерства среди бригад по учету электроэнергии проводились в филиале «Ульяновские РС» впервые. От качественной работы мастеров и электромонтеров, ежедневно ведущих борьбу с хищениями электроэнергии, во многом зависит сокращение потерь в электросетях и стабильное функционирование элекросетевого комплекса в целом. По словам сотрудников, такие соревнования помогают отработать профессиональные навыки, проверить свои знания и умения в новом для себя состязательном ритме. А это никогда не бывает лишним, даже, несмотря на то, что с подобными задачами по долгу службы участники сталкиваются практически ежедневно.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Ульяновские распределительные сети"

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