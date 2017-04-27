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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Воловские энергетики из филиала "Тулэнерго" пригласили в гости школьников

Воловские энергетики из филиала Тулэнерго пригласили в гости школьников

28 апреля 2017, 10:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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Старшеклассники МКОУ «Верхоупская средняя образовательная школа» посетили с экскурсией Воловский район электрических сетей (РЭС) Ефремовских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».

Мероприятие прошло в рамках профоориентационной работы среди молодежи. В начале экскурсии, которую провел начальник Воловского РЭС Александр Дятлов, школьники и педагоги прошли инструктаж по технике безопасности. Также им напомнили об опасности электрического тока, правилах поведения в охранных зонах линий электропередачи и вблизи действующих установок, мерах электробезопасности в быту.

Затем учащимся рассказали о профессии энергетика, особенностях работы представителей разных специальностей в РЭС, которые выполняют задачу по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей. В частности, ученики 8 и 10 классов посетили диспетчерский пункт, увидели, как работают диспетчеры и узнали о процессе оперативного управления сетями.

Потом руководитель РЭС пригласил школьников на подстанцию 110/35/10 кВ № 163 «Волово» и учебный полигон, где показал  оборудование электроустановок, через которое проходит электроэнергия от районной подстанции до потребителя, подробно рассказал о его работе, о требованиях к квалификации персонала, условиях труда,  возможностях обучения и дальнейшего трудоустройства.

Следует отметить, что созданию благоприятных условий для профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи в филиале «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» придают большое значение. Многие сотрудники филиала - электромонтеры, механики, водители и представители других специальностей начинали свой трудовой путь с подобных профориентационных мероприятий.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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