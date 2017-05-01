Несъедобное промышленное сырье подрастет в цене

Всемирный банк ожидает роста цен на все виды промышленного сырья, цены же на сельскохозяйственную продукцию останутся стабильными, говорится в квартальном прогнозе развития сырьевых рынков.



Банк сохранил январский прогноз по ценам на нефть в текущем году на уровне $55 за баррель. В 2018 году эксперты банка прогнозируют повышение цен до $60 за баррель на фоне достижения баланса на рынке. Повышающий тренд обеспечат договоренности о снижении добычи между странами ОПЕК и другими производителями нефти, сдерживающим фактором будет рост добычи сланцевой нефти. Нарушить этот баланс может, с одной стороны, более согласованная политика ОПЕК и не входящих в картель стран, а также перебои в предложении со стороны таких экспортеров как Ливия и Нигерия, с другой — расширение добычи в других странах, в частности сланцевой нефти в США, и противоречия между странами-экспортерами. По прогнозу банка, цены на природный газ вырастут в 2017 году на 15% на фоне 20% роста цен в США из-за сильного внутреннего спроса и роста экспорта. Цены на уголь увеличатся на 6% из-за ограничения добычи в Китае, который потребляет половину всего добываемого в мире угля (2/3 производства энергии в стране приходится на уголь). В целом рост цен на энергосырье может составить 26% в 2017-м и 8% в 2018 году.



Цены на другие сырьевые группы в текущем году также вырастут — впервые за пять лет. ВБ ожидает роста в этом секторе на уровне 4%. По прогнозу, цены на сельхозпродукцию в 2017 году останутся стабильными, хотя зерно может потерять 3%, а растительные масла и продовольствие — вырасти на ту же величину. Цены на кофе, какао, чай и другие напитки могут снизиться на 6% из-за избытка предложения, цены же на сельскохозяйственное сырье прибавят 4%. Стоимость удобрений, согласно прогнозу, вырастет на 1%, металлов — на 16%. Причиной этому станет сильный спрос на фоне истощения месторождений; сильнее всего вырастут в цене цинк (32%) и свинец (18%), повышению цен могут способствовать дальнейший рост спроса, торговые ограничения азиатских стран, повышение экологических требований и переговоры об улучшении условий труда рабочих. На этом фоне рынок драгоценных металлов будет терять 1% стоимости как в 2017-м, так и в 2018 году.



Источник: Коммерсант.

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