 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

В Москве считают злоупотреблением замораживание транша на проекты МАГАТЭ

В Москве считают злоупотреблением замораживание транша на проекты МАГАТЭ

1 мая 2017, 11:45
Рубрика: Россия
Метки: МАГАТЭ

Обсудить на форуме

335 просмотров

Действия банков США, заморозивших транш России на гуманитарный проект МАГАТЭ, могут рассматриваться как злоупотребление, это наносит ущерб ООН, сообщает МИД РФ.

Соответствующий комментарий министерства размещен на его сайте в связи с опубликованием доклада госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

"Создается впечатление об умышленном создании препятствий для финансирования Россией гуманитарного проекта по линии МАГАТЭ. Эти действия банков США могут рассматриваться как злоупотребление международной финансовой системой за счет контроля за долларовыми транзакциями, что в данном случае наносит прямой ущерб функционированию системы ООН", — говорится в заявлении.

Источник: РИА Новости.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!