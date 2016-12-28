АО "Петербургская сбытовая компания" установлено нарушение прав потребителей электрической энергии

Российский международный энергетический форум
2 мая 2017, 17:38
Рубрика: Энергетика
Метки: ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
В ходе проверки, проведенной службой безопасности АО «ПСК» в Ломоносовском районе Ленинградской области, выявлен гражданин, с которым заключен договор энергоснабжения с максимальной мощностью 15 кВт и который без согласия сетевой организации и АО «ПСК» осуществил фактическое подключение энергоустановок бытовых потребителей к принадлежащей ему трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА. При этом за факт подключения к подстанции была установлена плата в размере более 150 тысяч рублей, а за каждый кВт подключаемой мощности плата 20 тысяч рублей. Кроме того, было установлено, что указанный гражданин систематически получал оплату за электрическую энергию по самостоятельно установленным тарифам от подключенных им лиц.
По результатам проверки также выяснилось, что некоторые бытовые потребители, имеющие договор энергоснабжения с АО «ПСК», в настоящее время отключены от трансформаторной подстанции.
Материалы проверки о действиях данного гражданина направлены в соответствующие органы для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Бытовые потребители, ранее подключенные указанным лицом к электрическим сетям, после оформления в сетевой организации документов, подтверждающих технологическое присоединение, обратились в АО «ПСК» для заключения договора энергоснабжения в установленном законодательством порядке.