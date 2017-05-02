Более 2800 обращений поступило в Офисы обслуживания потребителей филиала "Ивэнерго"

Фоторепортаж RusCable.Ru
2 мая 2017, 15:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО
Более 2100 обращений поступило от физических лиц, в 3 раза меньше - от юридических. В основном жители области и представители бизнеса обращались в электросетевую компанию по вопросам присоединения впервые вводимых энергопринимающих устройств и исполнению договора о технологическом присоединении.
Всего за 3 месяца с начала года филиал «Ивэнерго» выполнил работы по 206 договорам на технологическое присоединение. Объем введенных в эксплуатацию новых мощностей составил 8,77 МВт.
По-прежнему высоким осталось число жителей региона, которые лично приходили за консультацией в Офисы обслуживания потребителей (ООП) и районы электрических сетей - 71% , 25%- обращений поступило по телефонам ООП филиала «Ивэнерго» и горячей линии ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 2% - обратились письменно, 2% - воспользовались услугами интернет-приемной и личного кабинета сайта компании.
Большое внимание сотрудники филиала «Ивэнерго» уделяют мероприятиям, направленным на улучшение клиентского обслуживания. Ежегодно проводится анкетирование, опрос потребителей о качестве работы компании. Результаты анализа прошлого года и первого квартала этого года показали, что все участники анкетирования выразили удовлетворенность качеством обслуживания.