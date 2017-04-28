Дагестанские ГЭС готовы к паводку

Фоторепортаж с выставки
2 мая 2017, 17:15
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
Акт готовности гидротехнических сооружений и оборудования ГЭС Дагестанского филиала РусГидро к безопасному прохождению весенне-летнего половодья и паводка 2017 года был подписан межведомственной комиссией. В состав комиссии вошли представители Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, Кавказского Управления Ростехнадзора, Федерального государственного учреждения «Минмелиоводхоз РД», Махачкалинской дистанции пути по искусственным сооружениям, а также руководители и начальники служб станций. Возглавил комиссию первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Мухтарпаша Саидов.
Комиссия установила, что на ГЭС Дагестанского филиала РусГидро успешно проведена подготовка к паводку гидротехнических сооружений, зданий, дренажных устройств, организована работа дежурных бригад, проверена локальная система оповещения населения. Созданы бригады для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ, подготовлен аварийный запас строительных материалов, инструментов, а также транспортных и спасательных средств. Заключены соглашения с администрациями муниципальных образований, в которых расположены ГЭС, о порядке взаимодействия по вопросам оперативного представления информации и оперативного реагирования сторон на нештатные ситуации в период пропуска паводка. Обеспечено взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Дагестан, средствами массовой информации, региональными и городскими паводковыми комиссиями, территориальными органами МЧС России по Республике Дагестан по вопросам информационного обмена на период пропуска паводка.
По прогнозам Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во 2-м квартале 2017 года средний приток воды в Чиркейское водохранилище составит 300 м³/с, при среднемноголетней норме 308 м³/с. Начало половодья в бассейне реки Аварское Койсу ожидается в мае и закончится в первой половине июля.