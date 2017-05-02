Энергетики приняли участие в дне открытых дверей в Славянском электротехнологическом техникуме

Фоторепортаж RusCable.Ru
2 мая 2017, 16:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты Славянского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») приняли участие в дне открытых дверей, который состоялся в Славянском электротехнологическом техникуме.
В этом году мероприятия в формате дней открытых дверей посетили более 580 школьников и их родителей из Славянского, Красноармейского, Крымского, Темрюкского районов. Энергетики рассказали будущим студентам об истории Кубаньэнерго и Славянских электрических сетей, направлениях деятельности предприятия, его кадровой и социальной политике.
Славянский филиал Кубаньэнерго с учебным заведением связывает многолетнее социальное партнерство, в рамках которого с участием специалистов филиала разработаны учебные программы для подготовки квалифицированных кадров. Регулярно проводятся встречи, конкурсы и совместные профориентационные мероприятия для школьников и их родителей. В течение учебного года студенты техникума проходят производственную практику на базе филиала, а в летний период работают в составе студенческого строительного отряда.
Организация тесного взаимодействия с учебными заведениями, осуществляющими подготовку электротехнического персонала, является одним из важнейших направлений кадровой политики ПАО «Кубаньэнерго».