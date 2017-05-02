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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС продемонстрировала высокие показатели надежности в прошедший осенне-зимний период

ФСК ЕЭС продемонстрировала высокие показатели надежности в прошедший осенне-зимний период

2 мая 2017, 16:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС завершила осенне-зимний период с высокими показателями надежности. За прошедшую зиму количество аварий в сети 110 кВ и выше снизилось. Компания комплексно приступила к реализации ремонтной программы 2017 года и прохождению паводкового, грозового и пожароопасного периодов.

Во время осенне-зимнего периода в оперативной готовности находились более тысячи бригад энергетиков ФСК ЕЭС, 4,7 тыс. единиц спецтехники, а также около четырехсот бригад подрядных организаций.

Сложные климатические условия зимой на объектах ЕНЭС отразились на количестве введенных особых режимов работы и режимов РПГ. По сравнению с ОЗП 2015/2016 их суммарный рост составил 71%. Тем не менее, аварийность на объектах продолжалась снижаться, а среднее время перерывов электроснабжения потребителей снизилось более чем на 50%.

Сегодня компания перешла в активную фазу подготовки энергосетей к следующему осенне-зимнему периоду. Объем финансирования ремонтной кампании в 2017 году запланирован на уровне 11 млрд рублей. Это на 4,3% больше, чем за прошлый год.

По состоянию на конец апреля выполнение технического обслуживания и ремонта энергообъектов проходит согласно графику: расчищены 6 тыс. га трасс линий электропередачи, проведены ремонтные работы на 382 км ЛЭП. На подстанциях отремонтированы: один трансформатор, 475 выключателей и 1,3 тыс. единиц разъединителей.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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