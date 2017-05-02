Глава КЧР провел рабочую встречу с директором филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго"

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел рабочую встречу с директором филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») Владимиром Халюзиным, который проинформировал об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов, рассказал о работе филиала по обеспечению стабильного и бесперебойного электроснабжения потребителей Карачаево-Черкесской республики.



Как сообщил Владимир Халюзин, в прошлом году не было зафиксировано крупных технологических нарушений в сетях, более того, отмечено снижение аварийности на 17,2% – с 349 случаев в 2015 году до 289 – в 2016. Также средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей снижена на 35,8% и составила 3,1 часа.



При этом потери электроэнергии по итогам прошлого года составили 15,8%, что соответствует плановым показателям и на 1,55% меньше, чем в 2015 году. По словам руководителя энергокомпании, этому способствует активная рейдовая работа, в результате которой в 2016 году составлено 1 423 акта безучетного потребления электроэнергии, что на 42% больше, чем в предыдущем году.



Одновременно с этим проводилась работа и по выполнению ремонтной программы, на которую в прошлом году направлено 134,3 млн рублей, что составило 102,63% от плана. В частности, энергетики выполнили техобслуживание и ремонт воздушных линий и подстанций 35-110 кВ, обеспечивающих электроснабжение потребителей всех районов и городов республики.



В разговоре затронули и планы компании по дальнейшему развитию энергосистемы республики. В частности, руководитель энергокомпании рассказал о ходе реализации инвестиционного проекта по масштабной реконструкции подстанции 110 кВ «Южная», после завершения которой ее общая мощность увеличится с 32 МВА до 80 МВА. Этот питающий центр обеспечивает электроэнергией центральную и южную часть Черкесска, где идет интенсивное строительство, поэтому реконструкция необходима для присоединения новых потребителей. Сейчас на подстанции реализуется второй пусковой этап реконструкции, который планируется завершить к концу этого года.



Владимир Халюзин рассказал о том, что в прошлом году к электросетям присоединены 1 206 новых потребителей, а общая присоединенная мощность составила 169,8 МВт. При этом сроки технологического присоединения абонентов в категории до 150 кВт были снижены со 110 дней в 2015 году до 99 дней в 2016 году.



Как отметил Владимир Халюзин, по итогам корпоративного конкурса, который проводится с апреля 2016 года, филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» пять раз из девяти признавался лучшим филиалом МРСК Северного Кавказа, что говорит о высоком профессионализме коллектива.



- Энергокомпания и в текущем году не намерена сбавлять темпы работы и уже по результатам I квартала текущего года показала положительную динамику по снижению потерь на 0,47% от факта 2016 года, - подчеркнул Владимир Халюзин.



В ходе обсуждения дальнейших планов работы энергокомпании, было отмечено, что при взаимодействии правительства Карачаево-Черкесии и филиала МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго» планируется к реализации ряд инвестпроектов в энергетике с учетом приоритетных направлений развития в сфере туризма и промышленности.