Китайцы погреются на российском солнце

Китайская "Солар Системс" может стать одним из крупнейших игроков на рынке строительства солнечной генерации в РФ. По данным "Ъ", компания собирается заявить на новый отбор проектов 280 МВт мощностей и в случае прохождения отбора сравняется по объему портфеля с текущим лидером "Авелар солар технолоджи". Строительство 280 МВт солнечной генерации, по оценкам аналитиков, может обойтись в 30 млрд руб.



"Солар Системс" (принадлежит производителю энергооборудования из КНР Amur Sirius) готова заявить на предстоящий отбор проектов на условиях ДПМ до 280 МВт мощностей. Этот объем превышает текущий портфель проектов компании (255 МВт), которые "Солар Системс" должна возвести в 2016-2019 годах. Новый отбор пройдет с 29 мая по 9 июня, мощности должны быть введены в 2018-2022 годах.



Как выяснил "Ъ", набсовет "Совета рынка" (регулятор оптового и розничного энергорынков) 2 мая присвоит подконтрольному "Солар Системс" ООО "Кремниевые технологии" статус участника оптового рынка и закрепит за структурой 16 условных групп точек поставки (ГТП, место выдачи энергии в сеть). Как говорится в пояснительной записке к заседанию набсовета (есть у "Ъ"), с этими ГТП компания планирует принять участие в отборе проектов генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). В конкурсе побеждает тот, кто предложит наименьшую стоимость строительства мощности. С победителями заключают договоры поставки мощности (ДПМ), которые гарантируют возврат инвестиций за счет повышенного платежа потребителей.



Солнечные электростанции (СЭС) "Кремниевых технологий" могут быть построены в Башкирии, Калмыкии, в Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, строительство 280 МВт мощности может обойтись "Солар Системс" в 30 млрд руб. Но госпожа Порохова отмечает: компания еще не реализовала в РФ ни одного проекта. В текущем году она планирует запустить площадку по локализации производства фотоэлектрических модулей в Подольске.



На прошлой неделе "Совет рынка" внезапно изменил условия проведения конкурсного отбора ВИЭ, продлив срок с четырех до пяти лет. В "Совете рынка" "Ъ" не пояснили это решение. По мнению участников рынка, мера "расширит инвестиционный горизонт" и позволит включать в конкурс объемы, которые "сгорели" в результате прошлых отборов. Всего на конкурс будет выставлено 625,2 МВт солнечной генерации.



В "Солар Системс" планы по участию в отборе не комментируют. Но, по данным "Ъ", у компании могут возникнуть проблемы: она еще не успела оформить аккредитив, необходимый по правилам проведения конкурса в качестве гарантии выполнения обязательств по ДПМ.



У "Солар Системс" второй по размеру портфель отобранных проектов по строительству СЭС. Компания уступает лишь подконтрольной "Хевелу" (СП "Реновы" Виктора Вексельберга и "Роснано") "Авелар солар технолоджи". Текущий портфель этой компании — 364 МВт, из которых 100 МВт построено, к 2020 году планируется нарастить его до 500 МВт. Но "Солар Системс" начала включать в пул своих проектов мощности, выкупленные у "МРЦ Энергохолдинга" (входит в ГК "Энергия солнца", которую участники рынка связывают с министром по делам "Открытого правительства" Михаилом Абызовым). "Солар Системс" уже выкупила у компании два проекта общей мощностью 30 МВт в Астраханской области.



Как поясняют "Ъ" источники в отрасли, "Энергия солнца" в результате отборов, проводившихся в 2013-2014 годах, собрала портфель СЭС на 435 МВт, но построить мощности не смогла. По мнению источников "Ъ", в ближайшее время эти проекты кто-то из участников рынка "может купить большим лотом". Основное преимущество проектов "МРЦ Энергохолдинга" — повышенная доходность: 14% против 12% в текущих отборах. Но у компании большой объем штрафов из-за просрочки ввода СЭС (покупатель будет вынужден их уплатить).



Источник: Коммерсант.

Компания: